На карте нарушений на выборах движения "Голос" появилось видео с подвозом свиньи

На карте нарушений на выборах появилось видео от весьма подозрительного избирателя. Сторонник оппозиционера Алексея Навального сообщил о подвозе молодежи на избирательный участок в Челябинске, однако вместо "народа" в газели оказалась свинья.

На карте нарушений на выборах от движения "Голос" разместили 14-секундный ролик, в котором подозрительный молодой человек заявил о том, что на избирательный участок № 523 в Челябинске подвезли газель с молодежью. Толпа возле автомобиля показалась ему подозрительной и он направился быстрым шагом к месту скопления народа, попутно спрашивая у одного из пассажиров, привезли "народ" или нет.

Самое удивительное, что на этом видео обрывается, однако удалось найти его продолжение. Подозрительный сторонник Навального пробирается сквозь толпу для того, чтобы разоблачить нарушения на выборах, однако в газели вместо людей оказалась свинья. Пользователи соцсетей высмеяли подозрительного молодого человека, в ответ на это он заявил, что видео всего лишь пришло ему на почту, потому и было опубликовано.