В Пскове на выборы явился царский стрелок из 17 века

В воскресенье, 18 марта, в Пскове на выборы президента явился довольно необычный избиратель. Отмечается, что для похода на голосование мужчина выбрал наряд царского стрелка.

В Пскове на избирательном участке в Городском культурном центре с самого утра царит атмосфера веселья. Она связана с довольно необычным горожанином, который пожелал оставить свой голос за одного из 8 кандидатов на пост президента России. Для похода на избирательный участок мужчина выбрал костюм царского стрелка 17 века.

Он выглядел довольно миролюбиво в своем красном кафтане и меховой шапке. Вместо оружия в руках царский стрелок держал ключи от машины и предоставил членам избирательной комиссии свой паспорт. Никаких причин задерживать мужчину не было, потому ему просто выдали бюллетень, он проголосовали и удалился, оставив после себя массу впечатлений.