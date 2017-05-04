Ученые назвали новые версии гибели группы Дятлова

В мае 2018 года можно будет узнать новые версии о гибели группы Дятлова, исследователи подготовили к выпуску книгу, в которой собраны работы 10 экспертов, предложивших свои мысли о трагедии. Некоторые материалы будут опубликованы в первый раз.

Как сообщается, еще в январе 2018 года авторы направили книгу в печать, сейчас ведутся издательские работы и второй том альманаха о погибших студентах УПИ появится на прилавках уже в мае этого года. О новой книге рассказал глава фонда «Памяти группы Дятлова» Юрий Кунцевич.

Во втором альманахе эксперты собрали работы 10 специалистов, которые предположили о том, почему же погибла группа Дятлова. Тираж книги будет ограниченным, издательство выпустит 1 000 экземпляров, часть книг будет разослана тем, кто уже оставил заявки в Фонд памяти.

В книгу войдут версии, которые еще не были опубликованы, некоторые работы экспертов могут впечатлить читателей тем, что имеют право быть реальными. Гибель студентов остается загадкой, трагедия остается изучаемым инцидентом, но точных данных никто так и не смог предоставить.