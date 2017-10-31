В Хабаровске нашли ледяные глыбы, разрушающие берега и способные менять границы государств

Вблизи от Хабаровска ученые проводят исследования ледяных глыб, которые могут рушить берег и менять линию государственной границы. По словам ученых, уже получен ряд льдин замерзшей амурской воды, ее состав и свойства будут исследоваться.

Как сообщается, на Амуре проходят исследования. Ученые бурят лунки и извлекают образцы льда. Поводом для этого стала информация о том, что во время ледохода глыбы приводят к разрушению береговой линии и могут изменить фарватер. Более того, утверждают ученые, амурские льды способны изменить государственную границу.

Сейчас ученые ведут сбор льдин и отправляют их на исследования в лаборатории. На экспертизе и анализе ледяной воды исследователи хотят установить, какой компонент в составе глыб приводит к таким последствиям. Забор ледяной воды продлится и дойдет до Комсомольского района, там ученые также соберут лед.

Как указал Владимир Ким, заведующий лабораторией гидрологии и гидрогеологии ИВЭП ДВО РАН, сейчас в районе Уссури видны результаты «работы» таких льдин. Если ранее там русло шло в правобережном потоке, то сейчас оно может выти и на другую сторону.