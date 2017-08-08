Онлайн-кинотеатры Китая купили права на показ 10 российских мультериалов

Китайские онлайн-киноатеатры приобрели права показывать 10 мультсериалов российского производства. О сделке рассказала пресс-служба правообладателя - "Цифровое Телевидение".

Группа "ЦТ" является дочерним учреждением ВГТРК и "Ростелекома". Недавно она успешно продала в Китай права на самый масштабный в истории набор мультипликационных работ. В общей сложности продано более 550 выпусков. Вскоре они станут доступными для просмотра на страницах таких кинотеатров, как Tencent video, iQIYI и Mango TV. По информации "ЦТ", их общее количество зрителей достигает миллиарда человек ежемесячно.

Речь идет о десятке российских мультсериалов: "Ми-ми-мишки", "Бумажки", "Лео и Тиг", "Сказочный Патруль", "С.О.Б.Е.З.", "Волшебный Фонарь", "Четверо в Кубе", "Аркадий Паровозов спешит на помощь", "Деревяшки" и "Герои Энвелла". Стоит отметить, что сотрудники "Цифрового Телевидения" полностью адаптировали серии для китайской аудитории: перевели, озвучили на китайском, подогнали сценарии под местную культуру и немного улучшили визуальный ряд.

Глава совета директоров "ЦТ" Дмитрий Медников сообщает, что компания стремилась выйти на китайский рынок вот уже два года. Совершение сделки он считает выдающимся событием для всей анимации РФ. Бизнесмен добавил, что в Китае также запущена серия мобильных приложений по сюжетам вышеупомянутых мультфильмов.