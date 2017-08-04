Путин предложил запустить автодвижение по Крымскому мосту уже к летнему сезону

Глава России Владимир Путин в среду, 14 марта, приехал с визитом в Керчь и осмотрел готовый участок Крымского моста. Президент отметил, что было бы неплохо открыть автодвижение по этому участку уже к летнему сезону.

Сегодня Владимир Путин приехал в Керчь и его кортеж смог проехаться по готовому автодорожному участку Крымского моста. В ходе своей поездки Путин побеседовал со строителями и узнал у них, когда появится возможность ввести в эксплуатацию данный участок. Глава России выразил надежду, что уже к летнему сезону граждане смогут воспользоваться данным участком дороги.

Строители поспешили заверить Владимира Владимировича, что автодорога может начать работать уже в мае текущего года, что на полгода раньше, чем планировалась ранее.