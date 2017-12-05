Имя Олега Табакова‍ хотят присвоить Саратовскому Театральному институту. С таким предложением выступили общественные деятели, в частности директор ВУЗа, которая отметила, что в ее памяти тетр неразрывно связан с именем знаменитого артиста.

Стало известно о планах, над которыми задумалось руководство Саратовского Театрального института. Как рассказала директор учреждения Наталья Горюнова, известный актер театра и кино, режиссер и педагог Олег Павлович Табаков родился в Саратове. По этой причине, достигнув известности, он многократно поддерживал консерваторию материально, а также предоставлял работу учащимся. Он даже учредил стипендию и выдавал ее тем, кто достигал наибольших успехов в актерском мастерстве. Финансы он перечислял на протяжении 19 лет и не нуждался, чтобы ему напоминали об этом обещании.

Наталья Горюнова с особой теплотой вспоминает Олега Табакова и рассказывает еще много всего хорошего, что он сделал для театра. По этой причине руководство Саратовского Театрального института единогласно выступило за то, чтобы присвоить ему имя великого артиста.