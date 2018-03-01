"Не играть, а жить": в Саратове рассказали семейную легенду об Олеге Табакове

В Саратове, городе, где Олег Табаков был почетным гражданином, местная журналистка поделилась воспоминаниями и семейной легендой об усопшем актере. Анна Головчинская рассказала, каким город и его жители запомнили Табакова, который умер 12 марта.

Как рассказала Анна Головчинская, известная журналистка в Саратове, она была знакома с Табаковым лично, но совместных фотографий у нее нет, так как она предпочла коллекционировать воспоминания. Олега Табакова почти каждый житель Саратова считал членом своей семьи. С актером в одном классе учился дедушка журналистки.

Головчинская рассказала, что ее дедушка дружил с Табаковым и они планировали вместе поступать в театральный. Однако, пути мужчин разошлись, родственник журналистки стал хирургом, а Табаков стал великим артистом, удостоенным звания Народного.

В первый раз Головчинская увидела Табакова на сцене в 1995 году. Тогда он выступал с театром и играл «вкусно», как и все, что делал в жизни, утверждает журналистка.

После, она приводила своего сына на концерты Табакова, чтобы тот увидел, как играют настоящие артисты. Тогда ее сын ходил в театральный кружок, в табаковскую «Молодую гвардию». Именно во время выступления Табакова юный зритель понял, чему он учится в театральном кружке. По словам сына журналистки, Табаков на сцене «не играл, а жил».