Сегодня с утра умер знаменитый популяризатор науки Стивен Хокинг‍. Он проживал в Великобритании и скончался там в возрасте 76 лет. Новость сообщила его семья, говоря о том, что это был великий ученый и необыкновенный человек, передает агентство Sky News.

Стало известно о трагической новости, которую передают британские средства массовой информации. По их данным, сегодня утром в Англии умер знаменитый популяризатор науки Стивен Хокинг‍. На данный момент подробности этого несчастного события транслируют телеканалы не только Великобритании, но также и других стран. Имя Стивена Хокинга прославилось по всей планете благодаря его невероятным достижениям и глубоким исследованиям науки.

Семья знаменитого физика уже предоставила свой комментарий по поводу случившегося. По их словам, этот человек прожил свою жизнь не зря, оставив после себя наследие, которое будет жить еще очень долго.