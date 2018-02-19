Современный интернет-портал МЭШ - полезный инструмент в руках учителя

О возможностях использования наработок Московской электронной школы рассказал глава департамента образования столицы Исаак Калина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщает портал «Эксперт бизнеса», современный инструмент представляет собой интеграцию из традиционных, классических методик преподавания, так и современных наработок и технологий. Ключевая особенность платформы МЭШ в том, что она создается самими учителями для учителей. Педагоги наполняют портал собственным контентом: методиками, сценариями готовых уроков, собственными наработками. Любой педагог может не только воспользоваться уже готовым материалом, но и переработать его под реалии своего класса, а также поделиться своими методическими и педагогическими находками. Портал МЭШ доступен абсолютно всем учителям, однако, как подчеркнул Исаак Калина, департамент не принуждает к его обязательному использованию – педагог сам вправе решать, какими инструментами ему пользоваться. Педагоги, уже пришедшие на электронную площадку, оценили ее полезность и уже не покидают московскую электронную школу, а обращаются к материалам, размещенным на МЭШ, все чаще и чаще.