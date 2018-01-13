Под Воронежем впервые пройдет флешмоб "Голый спуск"

Под Воронежем на горнолыжном комплексе "Эволюция Костенки" впервые пройдет флешмоб "Голый спуск". Организаторы намерены провести его уже на этой неделе, в субботу, 17 марта.

Как стало известно, под Воронежем впервые пройдет довольно популярный флешмоб "Голый спуск". Всем участникам акции предстоит спуститься с крутого склона на лыжах или сноуборде практически голыми, одетыми лишь в купальники или шорты. Отмечается, что тем, кто не готов так быстро обнажиться, можно будет прокатиться в футболках и шортах вместо купальника.

Известно, что флешмоб абсолютно бесплатный, участникам нужно будет только заплатить за сам спуск. Начало флешмоба запланировано на 13:00-13:30 по местному времени, организаторы надеются, что акция соберет около 100-200 человек. Подать заявку на участие во флешмобе можно будет уже 15 марта, прием заявок будет окончен 17 марта в 11:00 по местному времени.