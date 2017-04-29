В Приморье участники голосования на выборах президента России смогут выиграть бытовую технику

Акция «Приморье выбирает» привлекла еще несколько муниципальных образований края, в конкурсе смогут поучаствовать и жители Дальнереченска. Для участи в акции нужно сфотографироваться рядом с избирательным участком, среди призов: телевизор, микроволновая печь, телефон и многие другое.

Как сообщается, к акции «Приморье выбирает» присоединяется все больше муниципальных образований. Теперь, принять участи в акции и «испытать удачу» в гонке за призами смогут и жители Дальнереченска.

Для участия в акции претендентам на призы нужно сделать снимок в специальных фотозонах, которые будут расположены в день выборов рядом с избирательными участками. Полученный снимок нужно опубликовать в Instagram или в «ВКонтакте», под фото следует поставить хештег «ПриморьеВыбирает». Также, в зависимости от города, нужно указать хештег с название города и добавить к нему слова «МойГород».

Все снимки автоматически появятся на сайте конкурса. Далее, лучшие фото, которые выберутся рейтинговым голосованием, будут отмечены ценными призами. Среди призов: телевизор, микроволновка, чайник, телефон, утюг, набор кухонных принадлежностей, карты памяти и многое другое. Детали акции можно узнать на сайте конкурса или же у волонтеров, которые будут дежурить в день выборов на каждом избирательном участке, зарегистрированном в акции.