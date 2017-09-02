В Ростове двойник Басты украл в магазине бутылку водки

В пабликах Ростова в социальных сетях появилось видео, автор которого уверяет, что в магазине на Центральном рынке двойник известного исполнителя Басты украл бутылку водки. Пользователи соцсети не заметили никакого сходства между вором и Бастой.

На кадрах полученного видео можно заметить компанию парней, которая прямо перед глазами продавщицы похищает из магазина бутылку водки. По словам автора ролика, один из мужчин довольно сильно похож на знаменитого российского исполнителя Басту. Пользователи социальных сетей несколько раз пересмотрели видеоролики и тщательно изучили всех участников инцидента, однако никого, кто хоть бы немного был похож на Басту, не заметили.

Об этом они и сообщили в комментариях, теперь жители Ростова ведут дискуссии на эту тему в соцсетях.