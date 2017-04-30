В Казани построят бульвар с катком на улице Гарифьянова. Работы по благоустройству запланированы уже на апрель-май. Таким образом, в новом парке появятся дорожки для прогулок, велосипедистов, а также для тех, кто выгуливает домашних животных.

Власти Республики Татарстан хотят обновить благоустройство столицы и уже строят планы на то, как это сделать. Накануне в Казани прошло общественное заседание, в ходе которого решалось, что можно предпринять, чтобы сделать бульвар наиболее функциональным. Власти сошлись на том, чтобы обновить бульвар на улице Гарифьянова.

Весной на его территории начнут строить три дорожки, каждая из них будет предназначена для своих целей. Первая будет предназначена для ходьбы, вторая - для езды на велосипеде, третья - для выгуливания домашних животных. Зимой дорожка для езды будет превращаться в объект лыжного катания. Кроме того, рядом с бульваром на парковке будут заливать каток.