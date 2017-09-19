Ко дню Победы в Москве ветераны ВОВ получат от 3 до 10 тысяч рублей

Заседание правительства Москвы утвердило размер выплат, которые ветераны ВОВ получат 9 мая, дню Победы. Сумма такой помощи составит от 3 до 10 тысяч рублей, такую же помощь выплатят и участникам ликвидации в Чернобыле.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в Москве уже традиционно, каждый год, ветераны ВОВ к празднику Победы получают материальную помощь. В этом году размер выплат будет варьироваться от 3 до 10 тысяч рублей.

Также стало известно, что помощь в таком же размере получат и участники ликвидации аварии и ее последствий на Чернобыльской АЭС. В список людей, которые получат такие выплаты, войдут и участники ликвидации других радиационных катастроф.

В общей сложности, планируют власти Москвы, к празднику 9 мая выплаты получат 158 тысяч ветеранов. Помощь коснется 715 чернобыльцев и 15,8 тысяч человек, которые были задействованы на ликвидации других катастроф, связанных с выбросами радиации.