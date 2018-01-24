«Отличный вариант»: в Москве сдают квартиру, где студент Бауманки убил и изнасиловал соседку

В Сети появилось объявление о сдаче квартиры, в которой, предположительно, и разыгрались трагические события, когда студент Бауманки убил свою соседку, после чего несколько раз ее изнасиловал и погиб. Жилье назвали «отличным вариантом», стоимость аренды – 48 000 рублей в месяц.

Как сообщается, на фотографиях в объявлении о сдаче квартиры прикреплены снимки жилья, которые напомнили пользователям о квартире, где случились трагические события нашумевшей истории о студенте Бауманки. Многим показалось, что, судя по локации жилья и снимкам комнат, именно там и жила погибшая девушка со своим соседом, который потом жестоко с ней расправился.

В описании квартиры не сказано, что там могли происходить убийства и другие происшествия. Автор объявления указал, что квартира является «отличным вариантом в центре Москвы». За аренду такого «отличного варианта» владелец просит 48 000 рублей.

Спустя некоторое время объявление было удалено. Пользователи предположили, что владелец квартиры заметил повышенное внимание к своей недвижимости или уже нашел жильца, не подозревающего, какая трагедия развернулась в стенах его нового жилища.

Как сообщалось ранее, в Москве случился инцидент, который шокировал полицию и жителей страны. Студент Бауманки убил свою соседку, к которой он испытывал романтические чувства. После, он насиловал ее мертвое тело, а потом скончался. О своих мотивах и подробностях парень сообщил в социальных сетях, поставив пост с признанием на таймер.