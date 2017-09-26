«Современник»: скандальный спектакль в Самаре с участием Ефремова был ошибкой

Театр « Театр « Современник» опубликовал на своём сайте официальное заявление по поводу скандального выступления Михаила Ефремова на гастролях в Самаре. Зрители обвинили актёра в том, что он вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения, хамил, ругался матом, путал текст

Спектакль проходил в Театре Оперы и Балета в Самаре. Некоторые пользователи соцсетей сообщили о необычном поведении Ефремова. Зрители обвиняют Ефремова в том, что он вышел на сцену нетрезвым, вёл себя неадекватно, материл зрителей и отказался говорить громче, когда зрители его об этом попросили.

Руководство театра в лице директора Игоря Попова, пообещало разобраться с данным инцидентом. По словам Попова, он просмотрел видео данного спектакля, пообщался со зрителями и другими артистами и не увидел в поведении Ефремова ничего криминального.

Директор театра пришёл к выводу, что было ошибкой привезти такой серьёзный и сложный по сюжету спектакль к неподготовленному зрителю. Кроме того, театр Оперы и Балета не подходит для постановки драматических спектаклей по своим характеристикам. Несмотря на то, что актёры говорили максимально громко, многие зрители не могли услышать текст в достаточной мере, что и вызвало их недовольство и негативные реплики, на которые отреагировал Михаил Ефремов.

Игорь Попов выразил сожаление по поводу произошедшего конфликта от лица коллектива театра « Современник». Он выразил надежду, что спектакль "Пять вечеров"сможет исправить негативное впечатление от гастролей театра у зрителей Самары.

При этом стало известно, что Михаил Ефремов получил 2, 5 млн. рублей в качестве гонорара за участие в скандальном спектакле.