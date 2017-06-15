Путин нарек покойного Табакова "поистине народным любимцем‍"

Президент РФ Владимир Путин рассказал, кем считал Павла Табакова и почему его смерть - невосполнимая утрата для всей России. По его словам, Олег Павлович был великим человеком и "поистине народным любимцем".

Средства массовой информации передают слова президента России Владимра Путина о смерти известного актера театра и кино Олега Табакова. Несмотря на плотный график глава государства нашел время, чтобы выскзаться по поводу трагедии. В ходе своего обращения он постарался от души выразить сочувствие родным и другим людям из окружения покойного актера. Владимир Путин упомянул, с каким вдохновением тот работал и подчеркнул, что это отразилось на количестве тех, среди кого он был уважаем и почитаем. По его словам, он действительно был "народным любимцем‍".

Ранее информационное агентсово "Версия. Инфо" сообщало о признании резидента Comedy Club, а также директора канала национального телевидения ТНТ4 Гавра Гордеева, который рассказал, что по молодости в личных целях пользовался именем покойного Олега Табакова.