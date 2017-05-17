В Великобритании заметили призрака собаки, охраняющего Йоркширский замок

Группа британский исследователей паранормальных явлений получила интригующее видео из Йоркширского замка. На кадрах данного видео было запечатлено некое существо, которое напоминает призрак собаки.

Как стало известно исследователям, вечером 7 марта текущего года жительница Каслфорда проходила мимо развалин Сандальского замка и около средневекового строения заметила довольно необычный силуэт. Она тут же достала свой смартфон и стала снимать на видео призрака, который, по ее словам и свидетельству исследователей, похож на собаку.

На кадрах полученного видео исследователям удалось рассмотреть некое рыжее четвероногое существо, которое пробежало около замка и буквально растворилось в воздухе.

Охотники за привидениями считают, что данное существо может быть призраком собаки или являться каким-то криптоидом. На следующий день исследователи отправились к Сандальскому замку чтобы собственными глазами увидеть призрака, охраняющего средневековое строение.