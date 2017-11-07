Магазины Hamleys могут быть закрыты в России из-за долгов, которые обещали закрыть, но так и не сделали этого владельцы франшизы бренда Ideas4retail Евгений Бутман и Александр Мамут.

Средства массовой информации сообщают о проблемах, которые возникли у британского бренда Hamleys в России. Согласно информации, которую они предоставляют, предприниматели, которые открыли бизнес под его эгидой и использовали торговую марку, погрязли в долгах из-за судебных исков, поданных против них. Вследствие этого в разных городах РФ могут быть закрыты магазины бренда или же, в лучшем случае, будет сокращена их площадь.

Журналисты некоторых изданий смогли взять небольшое интервью у работников точки Hamleys в Москве на Лубянке. Те посетовали, что завоз товаров действительно стал меньше. При этом, некоторые крупные бренды просто отказываются сотрудничать с владельцами магазинов. Тем не менее, есть надежда, что уже через неделю ассортимент товара существенно пополнится.