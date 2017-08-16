Прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ имени Чехова

Первый замдиректора МХТ имени Чехова Юрий Кравец сообщил, что прощание с актером и режиссером Олегом Табаковым будет проходить 15 марта в здании театра. Также появилась информация, что хоронить Табакова будут, скорее всего, на Новодевичьем кладбище.

Смерть Табакова сильно огорчила поклонников его творчества, об усопшем скорбят звезды театра и кино, политики, известные личности и многие другие. По словам первого замдиректора МХТ, на момент церемонии прощания с легендарным артистом, двери театра закрываться не будут. Это дает намек на то, не только близкие родственники и друзья смогут отдать дань уважения и почтить память великого артиста. На панихиду смогут прийти и поклонники творчества Табакова, для которых гибель актера стала большим потрясением.

О церемонии прощания дал информацию и заместитель министра культуры России Александр Журавский, он уточнил, что проведение гражданской панихиды будет проходить на исторической сцене МХТ. Также известно, что хоронить Табакова, скорее всего, будут на Новодевичьем кладбище.

На данный момент время и процесс проведения церемонии еще не утверждены. Точная информация и подробности прощания с Олегом Табаковым будут известны позже.