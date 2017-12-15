Исаак Калина: ученикам нужно предоставлять больше возможностей делать выбор

Во вторник, 6 марта лидер московского Депобразования Исаак Калина отвечал на вопросы учителей в рамках передачи «Вопросы, важные для всех» (телеканал «Мособртв»). Одним из самых интересных вопросов, на который он ответил, стало собственное видение управленца того, каким будет выпускник 2030-го года. Об этом пишет портал LIFE24.

Как сообщил Исаак Иосифович, он не считает, что в 2030-м году от всех учеников будут требовать какие-то общие результаты. В то же время развитие таких современных инструментов, как «Московская электронная школа», позволит учителю постоянно в режиме онлайн отслеживать учебную жизнь и результаты ребенка. Благодаря этому к моменту выпуска преподаватель сможет дать школьнику верную подсказку, где он сможет лучше всего себя проявить.

Исаак Калина также заострил внимание на том, что в современной школе ученику редко позволяют что-либо выбирать. Хотя правильный выбор позволяет формировать у ребенка ответственность и смелость.