Microsoft разыграет 4 золотых банана в честь выхода Sea of Thieves

Microsoft намерена разыграть 4 крупных золотых банана в 18 карат каждый. Пресс-служба корпорации объявила, что конкурс приурочен игре Sea of Thieves.

Розыгрыш будет организован в форме квеста, проходить который смогут команды, состоящие из четырех членов. Желающим предстоит разгадать 15 загадок. Ответы на них будут скрыты на просторах Интернета и среди реально существующих объектов. В частности, подсказками станут достопримечательности таких крупных городов, как Берлин, Сидней, Лондон и Париж.

Старт конкурса состоится 19 марта, за день до официального релиза Sea of Thieves. Участникам необходимо зарегистрироваться и вводить ответы в онлайн-режиме на странице квеста. Победителям достанется по банану из золота, каждый из которых стоит примерно 100 тысяч долларов.