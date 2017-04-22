В России набирает популярность "аномальный" туризм

В последнее время в России начал набирать огромную популярность так называемый "аномальный" туризм, который позволяет людям не только отдохнуть, но и на собственном опыте убедиться в существовании необъяснимых явлений. Отмечается, что на российской территории имеется сразу несколько мест, где можно наткнуться на призраков, НЛО или еще что-то сверхъестественное.

Так, большой популярностью у туристов пользуются места, где иногда собственными глазами можно увидеть НЛО, найти следы пришельцев или заметить загадочные огоньки в небе. К таким местам относится Молебка в Пермском крае, Медведицкая гряда в Волгоградской области и урочище Шушмор в Калужской области.

Также туристам рекомендуется посетить перевал Дятлова, где в 1959 году при загадочных обстоятельства погибла туристическая группа из девяти человек. Любителям мистики и призраков понравится в Девятовских каменоломнях. Согласно легенде, в пещере Силикаты обитают два призрака - Дух белого спелеолога и Двуликая, у которой лицо старухи и молодой девушки.