Астраханский депутат от ЛДПР фотографировался в женском наряде

Астраханский депутат от ЛДПР Сергей Цой фотографировался с женщинами, предварительно нарядившись в женскую одежду и нацепив на голову белый парик. Соответствующие фото появились на странице предпринимателя Марии Кочетовой.

На страничке предпринимателя опубликован ряд снимков, на которых запечатлен депутат Думы Астраханской области от ЛДПР Сергей Цой нарядился в женщину, превратившись в роскошную блондинку с длинными волосами и краснми губами. На голове его кокетливо красовалась черная шляпка, завершая образ.

То, что запись с фото на странице предпринимателя появилась 7 марта, может говорить о том, что таким образом Цой решил креативно поздравить сотрудниц с Международнм женским днем. Сам Астраханский депутат пока никак не прокомментировал появившиеся в СМИ снимки.