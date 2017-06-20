В Хабаровске автомобилисты составили из машин портрет Путина

В Хабаровске 250 автомобилистов выстроили свои машины так, что получился портрет российского президента Владимира Путина. Организаторы акции отметили, что флешмоб не имеет никакого отношения к предстоящим выборам.

Как рассказали хабаровские автомобилисты, они много раз воссоздавали различные знаки из машин, однако им всегда хотелось чего-то более масштабного, например, портрет человека. Как только организаторы решились на реализацию этой идеи, они стали выбирать подходящего человека, а затем подумали, что им должен стать Путин.

На площадке, где собирались автомобили, были нанесены специальные разметки, а также при помощи рулетки и "глазомера" воплощали задуманное в реальность. Результат был заснят с воздуха на квадрокоптер. Итак, 250 автолюбителям Хабаровска удалось создать портрет российского президента, который оказался практически самым масштабным из флешмобов, проводимых ранее.

Организаторы отметили, что летом они будут составлять еще более сложную композицию при участии большого количества автомобилей, однако что это будет пока неизвестно.