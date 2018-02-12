В Ижевск доставили грязный BMW X5, подаренный Алине Загитовой за победу на ОИ-2018

Российская фигуристка Алина Загитова, завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх 2018 года, наконец-то дождалась свой обещанный автомобиль. На одну из улиц Ижевска привезли BMW X5 с символикой и именем спортсменки на номерном знаке.

Соцсети заполонили снимки нового автомобиля Алины Загитовой, ключи от которого в торжественно обстановке ей вручил премьер-министр Дмитрий Медведев. Как и обещалось, BMW X5 доставили в Ижевск, где проживают родители олимпийской чемпионки. Так как Загитовой всего 15 лет и за руль она сесть пока не может, девочка приняла решение, что подарит авто родителям.

Примечательно, что за заработанную на Олимпиаде золотую медаль, чемпионке обещали BMW X6, однако в Ижевск почему-то доставили BMW X5. Кроме того, пользователи соцсетей оказались поражены состоянием автомобиля, ведь он был полностью в грязных разводах и с заляпанными номерами так, что с трудом удавалось рассмотреть имя победительницы Олимпийских игр.