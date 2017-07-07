16-летняя школьница стала «Чувашской красавицей Татарстана»

10 марта завершился IX республиканский конкурс «Чувашская красавица Татарстана-2018». В этот раз, из 13 участниц, победительницей конкурса и владелицей главного приза стала 16-летняя школьница Карина Токтамышева, проживающая в Альметьевском районе.

Как стало известно, на звание «Чувашской красавицы» претендовали сразу 13 девушек. Главный приз и почетное звание судьи присудили отдать девушке из Альметьесвкого района – 16-летней Карине Токтамышевой.

Конкурс имел несколько этапов и проходил продолжительное время. Почти год во всем районах Татарстана проходили отборочные конкурсы, которые и определили, кто же будет бороться на финале состязания.

В финал приняли 13 девушек, которые представили 7 районов республики, Казань и Нурлат. Сильвия Чаркина, которая выступила одним из организаторов конкурса, рассказала, что цель мероприятия – не сделать шоу моделей.

Основным призванием такого конкурса его организаторы видели то, что девушки донесут национальную культуру с ее глубиной. Участницы конкурса должны были показать не только свои умения в моделинге, девушкам требовалось продемонстрировать красоту чувашского костюма и открыть зрителям традиции своего народа.