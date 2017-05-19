ВЫВОРЫ2018: В Саратове начали украшать сугробы необычными надписями

В Саратове на снегу появилась необычная масштабная надпись. Так, теперь сугроб около одного из домов города украшает надпись "#ВЫВОРЫ2018".

Буквально на днях в одном из пабликов Саратова в соцсети опубликовали фотографию, сделанную около дома № 25 на Усть-Курдюмском шоссе. Неизвестный не поленился, и вывел на снегу большими буквами довольно масштабную надпись "#ВЫВОРЫ2018".

Пользователей заинтересовало, как быстро коммунальщики уберут сугроб с данной надписью. Другие же отметили, что данная надпись похожа на те, которые расклеены по всему городу и агитируют местных жителей придти на выборы президента России 18 марта. Пока что автор данного творения так и остается неизвестным.

Напомним, ранее жители многих городов России, включая и Саратов, зеленкой писали на огромных сугробах фамилию оппозиционного политика Алексея Навального, чтобы привлечь коммунальщиков и заставить их исполнять свои рабочие обязанности по уборке снега.