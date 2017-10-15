На шоу «Голос» Пелагея не сдержала слез от песни юного нижегородца

7-летний Леня Новожилов из Нижнего Новгорода смог пройти отборочный тур на шоу «Голос», проникновенной песней он заставил Пелагею плакать. К юному певцу, исполнившему песню «Белеет мой парус такой одинокий» из фильма «12 стульев», повернулись сразу два человека: Пелагея и Валерий Меладзе.

Как стало известно, проникновенное исполнение юного нижегородца помогло ему обратить внимание сразу двух членов судейского состава шоу «Голос». Песня Лени Новожилова заставила расплакаться певицу Пелагею, которая призналась в своих эмоциях и заявила, что мальчик ее действительно тронул.

Мальчик выбрал сложную песню, ее в 1976 году написал Марк Захаров для фильма «12 стульев». В кинокартине ее исполнил Андрей Миронов в образе Остапа Бендера. Леня Новожилов смог исполнить композицию так, что его голос по достоинству оценили все судьи.

Рэпер Баста сообщил, что не повернулся лишь потом, что увидел слезы Пелагеи и не стал «отбивать» у нее талантливого воспитанника. Действительно, мальчик выбрал Пелагею и свое дальнейшее участие в проекте он продолжит под руководством певицы.

Леня Новожилов рассказал, что помимо вокала ему нравится играть на фортепиано и заниматься фигурным катанием. Сейчас он учится в 1-м классе и мечтает осуществить все свои мечты и амбиции.