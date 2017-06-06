Эксперт рассказал, почему в России растет тенденция ожирения у подростков

Семейный доктор Андрей Лобунзов рассказал, что в Москве и всей России в целом сейчас наблюдается неблагоприятная тенденция. Все больше и больше подростков страдают от ожирения, эксперт назвал этому основные причины.

Эксперт призвал современных родителей начать воспитывать детей и вновь обращать на них внимание. Из-за халатности взрослых, маленькие россияне не следят за своим питанием и образом жизни. Итог – около 55% жителей России страдают от лишнего веса.

Если коснуться темы подростков, то сейчас тенденция ожирения, по сравнению с 5-6 годами назад, увеличилась в 3 раза. Теперь родителям стоит прекратить осуждать фильмы и сериалы, где персонажи беспорядочно поедают вредную еду и пьют газировку.

Проблема современности заключается в том, что то, с чего смеялись в фильмах, теперь стало реальностью. Дети не контролируют свои рационы, из-за этого у них появляются проблемы. Уже в раннем возрасте подростки начинают страдать от заболеваний, которые провоцируют проблемы с лишним весом.

Из-за чрезмерной вседозволенности дети имеют доступ к вредным продуктам и употребляют их, не контролируя их количество. Эксперт утверждает, что сейчас настал тот момент, когда родителям стоит обратить внимание на своих детей. Именно сейчас, заявил доктор, пока еще не поздно, важно заняться воспитанием подрастающего поколения.