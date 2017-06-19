Роспотребнадзор назвал 5 самых опасных продуктов питания

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, какие продукты представляют для организма человека наибольшую опасность. Специалисты составили так называемый «ТОП-5» продуктов, употребление которых может привести к заражению человека болезнетворными бактериями.

Специалисты выбрали категории продуктов, в которых могут содержать весьма опасные для человека бактерии, приводящие к отравлениям, аллергиям и более серьезным последствием.

Так, первыми в списке опасных продуктов стоят фрукты, овощи и зелень. При неправильной обработке или при употреблении таких продуктов, которые неправильно хранились, микробы могут попасть в организм и привести к отравлениям и прочим негативным последствиям. Это же касается и салатов, содержащих зелень или овощи. Таким блюдам долго храниться нельзя.

На второй строке Роспотребнадзор разместил рыбу и морепродукты. В такой еде копится гистамин, который вызывает аллергии и разные виды ее осложнений. На третьем месте стоит мясо – его стоит тщательно обрабатывать. Также эксперты не рекомендуют есть сырые или недожаренные мясные продукты.

На четвертом месте стоят яйца. Всем известно о сальмонеллезе, но лишь немногие помнят о важности термообработки и свежести. На последней позиции оказался рис, он является рассадником для бактерии, вызывающей ряд кишечных проблем и болезней.

Так, важно правильно обрабатывать продукты перед их употреблением. Не стоит также есть несвежие продукты или продукты сомнительного качества.