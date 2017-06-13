Puma выпустит кроссовки с персонажами «Союзмультфильма»

Компания Puma в коллаборации со студией «Союзмультфильм» выпустит коллекцию кроссовок, на которых будут изображены персонажи из «Винни-Пуха», «Дяди Федора» и многих других мультфильмов. Так, на спортивной обуви от известного бренда появятся Пятачок, Заяц с Волком из «Ну погоди!» и другие герои, известные всем по советским мультипликациям.

О необычной коллаборации рассказала PR-директор киностудии Анна Усачева. Такой опыт, сообщила она, является первым для компании Puma на российском рынке. Однако, в данном сотрудничестве Усачева видит ряд перспектив и пользы для самого «Союзмультфильма».

Уже в скором времени любители модной спортивной обуви смогут пополнить свои коллекции кроссовками с изображением Пятачка, Зайца и Волка и многих других. Отмечается, что сейчас рассматривается ряд знаменитейших советских мультиков и выбирается число персонажей, которые попадут на обувь.

Уже известно, что помимо красочных изображений на кроссовках будут размещены известные фразы из мультиков, запомнившееся зрителям. На одной из модели обуви «во всей красе» предстанет Винни-Пух, а на задней части таких кроссовок будут размещены надписи о неправильном меде и неправильных пчелах.