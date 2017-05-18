После измены мужа мать двоих детей потратила 12 000 долларов, чтобы стать секс-куклой

В Великобритании для 31-летней женщины измена жениха стала поводом кардинально изменить свою жизнь и потратить на изменения внешности более 12 000 долларов. Мать двоих детей решила стать секс-куклой, а на операции зарабатывает продажей интимных фотографий.

Синди Мур – 31-летняя женщина из Манчестера. У нее двое детей 6 и 8 лет, девочка и мальчик. Женщина долгое время встречалась с мужчиной, который был отцом ее детей. После вторых родов она набрала 45 килограмм и долгое время не могла прийти в форму. Мужчина, обещавший жениться на матери двух своих детей, не выдержал и изменил ей с другой. После, мать двоих детей осталась одна, но отчаиваться не стала.

Жительница Манчестера решила во чтобы ни стало стать другим человеком. Синди Мур потеряла 30 килограмм и стала делать себя пластические операции. Женщина хочет стать секс-куклой и тратит на это все свои деньги. На данный момент трансформации обошлись ей в более чем 12 000 долларов.

Женщина уверяет, что это только начало. Сейчас она успела увеличить грудь, нарастить волосы и «надуть» губы. В дальнейшем она хочет еще раз прооперировать грудь, сделать пластику живота и похудеть. На все свои операции она зарабатывает продажей собственных интимных фото в Сети. Дети, уверяет женщина, довольны ее изменениями и поддерживают ее во всех начинаниях.