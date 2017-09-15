Опрос: почти треть мужчин одобрила секс-домогательства к женщинам на рабочем месте

В канун 8 марта, Международного женского Дня, гуманитарная организация CARE International опубликовала результаты опроса мужчин на предмет их отношения к секс-домогательству к женщинам на рабочем месте. Оказалось, что почти треть мужчин считают принуждение женщин к сексу «обычным делом».

Эксперты опросили более 9 000 мужчин, чей возраст превышает 19 лет. В опросе участвовали жители Индии, США, Великобритании, Южной Африки, Вьетнама и Египта. Исследования проводились во второй половине января 2018 года.

Как стало известно, большинство мужчин уверенны, что флирт и сексуальные отношения на работе являются не сексуальным насилием, а одной из составляющих рабочего процесса. Многие также уверенны и в том, что склонять женщин-коллег к сексу не считается чем-то противоестественным.

Из общего числа опрошенных, 28% мужчин не видят в секс-домогательствах чего-то страшного и считают, что это – «обычное дело». 44% мужчин из США также полагают, что шутки о сексе с коллегами – норма. 52% мужчин из Индии и вовсе уверены, что секс-домогательства и флирт почти обязательны для мужчины на работе. 35% мужчин-великобританцев признались, что иногда они «шутя» «зажимают» своих женщин-коллег.