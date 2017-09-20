Ученые: частый секс вреден для мужской потенции

Как оказалось, частый секс и оргазмы несут не только положительные эмоции, для мужчин слишком регулярные половые контакты могут стать причиной проблем с потенцией. По словам украинского уролога Игоря Чернокульского, частые оргазмы несут для организма мужчины сильный стресс.

Эксперт уверен, что мужчинам стоит внимательнее следить за своим здоровьем и особенно беречь потенцию. Для того, чтобы сохранить «мужскую силу» важно не игнорировать спорт, отказываться от курения и спиртного.

Помимо этого, утверждает уролог, частый секс для мужчин вреден. Оказалось, что нормой для здоровья потенции считается 1-2 раза в неделю. Если мужчина занимается сексом и получает оргазмы чаще, его организм испытывает сильный стресс и может получить проблемы с потенцией.

Если ранее ученые считали, что воздержание для мужчины – вред, то теперь они склоняются к мнению о сохранении норм. Эксперт заявил, что мужчине важно придерживаться «золотой середины», не злоупотреблять, но и не страдать от воздержания.