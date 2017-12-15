Департамент образования Москвы создает методичку на основе послания президента России

Мощный массив полезной информации, полезной для школы, прозвучавшей в послании президента Путина Федеральному собранию 1 марта, станет основой для методических материалов. Об этом сообщил глава департамента образования столицы Исаак Калина в эфире «Говорит Москва».

«Я поручил городскому методическому центру внимательно изучить текст послания и превратить его в набор учебных материалов по многим предметам», - заявил глава ведомства. Он подчеркнул, что это давно устоявшаяся практика – использовать выступления крупных политических фигур для выпуска материалов для учителей. При этом Исаак Калина признался, что «такой мощный массив полезной для школы информации» был им услышан впервые. Материал будет также размешен на платформе «Московская электронная школа», но принуждать к обязательному использованию педагогов никто не будет – «мы можем доверить выбор применения материалов самим учителям», - подчеркнул Калина.