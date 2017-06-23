Весенние праздники и похмелье: эксперты дали ряд советов по избавлению от последствий застолья

Весна – время праздников и наступления тепла, в такие моменты многие забывают о норме употребления алкоголя и утром страдают от похмелья, которое не проходит даже после холодного душа или рассола. Эксперты рассказали, как избежать похмелья и не омрачить праздник неприятными воспоминаниями.

В канун 8 марта многие получают сразу несколько выходных дней. В такие «весенние каникулы» люди ходят в гости к друзьям и родственникам, поздравляя женщин с праздником и наступлением весны. Для многих людей праздник сразу же ассоциируется с употреблением спиртных напитков, что часто ведет к негативным последствиям на следующее утро – похмелье, головная боль и сильное недомогание.

Оказалось, что для снижения негативных симптомов похмелья следует придерживаться ряда советов, которые помогут избежать последствий застолья. Так, перед застольем и употреблением алкоголя стоит заранее поесть, чтобы вредные вещества из спиртных напитков не всасывались слишком быстро. Такой метод снизит скорость опьянения.

При «затянувшемся» застолье алкоголь следует употреблять в равной пропорции с водой. Такой метод избавит от утренней жажды. Также стоит избежать газированного алкоголя, от него похмелье будет еще сильнее.

Утром, если похмелье таки наступило, стоит заняться зарядкой, подышать свежим воздухом и выпить сока. От апельсинового стоит отказаться, а вот яблочный или клюквенный сок будут кстати. И, конечно же, перед застольем стоит помнить важное правило – алкоголь должен употребляться адекватно и в меру.