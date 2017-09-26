Коммерсанты использовали выборы-2018 для рекламы эротических услуг 18+

Предстоящие 18 марта президентский выборы были использованы как контекст для рекламы услуг эротического характера. Об этом информирует агентство «Национальные новости». В использовании «запрещенного приема» замечен один из сервисов, раскидавший предложения разместить любую надпись на обнаженной женской или мужской груди по пабликам «Вконтакте».

В качестве примера приводятся фотографии обнаженных моделей, у которых на бюстах начертаны призывы прийти на выборы. Под фото размещены рекламные тексты с хэштегами и ссылкой на специальное скидочное предложение. Модели обнажены не полностью, самые откровенные места они прикрывают ладонями, однако откровенный характер услуги более чем очевиден. Кроме фото, можно заказать даже видео с раздеванием, где под кофточкой также обнаруживаются лозунги вроде «18 марта – тебе выбирать!». Ранее "ВКонтакте" в группе, связанной с журналом Maxim, появились девушки пинап в виде предвыборных стикеров. Помимо этого, паблик провел флешмоб, где молодые люди, говоря о взрослении, ставили в один ряд возможность курить, водить авто, покупать алкоголь и голосовать.