В день 8 марта житель Тюмени купил огурцы с опарышами

В Тюмени, как стало известно, один из супермаркетов продает маринованные огурцы с червями, похожими на опарышей. В день 8 марта один из местных жителей купил товар «с подарком» и поделился снимками «удачной покупки» в Сети.

В социальной сети «ВКонтакте» появились снимки шокирующей покупки – в Тюмени в праздник весны мужчина купил к столу банку маринованных огурцов, но увиденное его потрясло – есть такие огурцы он не стал. Оказалось, что в огурцах были черви, похожие на опарышей. Информацией о своей «удачной покупке» мужчина поделился в местном сообществе.

На снимке отчетливо видно, что внутри огурцов находятся сотни червей. Такое зрелище впечатлило пользователей и многие из них стали активно комментировать пост, осуждая производителя за некачественный товар.

Пользователи написали, что такое отношение к покупателям должно повлечь для производителя последствия. По мнению одного из комментаторов, любой человек мог случайно употребить огурец с червями, не увидев, что там находится. Если бы мужчина-покупатель не разрезал огурец и не осмотрел бы продукт, то еще одним компонентом праздничного блюда могли стать опарыши.