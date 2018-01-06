Вместо поздравления с 8 марта волгоградец решил опозорить любительницу секс-извращений

Житель Волгограда вместо поздравления с 8 марта решил на весь город опозорить землячку, которая, по его словам, является любительницей различных секс-извращений. Об этом он написал в одном из пабликов Волгограда в соцсети.

Сегодня, 8 марта, в одном из пабликов Волгограда в популярной соцсети "ВКонтакте" появился довольно гневный пост в адрес одной из жительниц города. При этом автор поста не стал уточнять, кем именно ему приходится девушка и чем она так неугодила мужчине. Он прикрепил фото девушки и заявил, что данная дама является вовсе не человеком, а животным. По его словам, девушка занимается сексом без презерватива абсолютно со всеми, кто ей попадется на пути, участвует в различных оргиях и не брезгует секс-извращениями.

Отмечается, что автор решил не только прославить девушку на весь город, но и начал угрожать ей расправой. Он не стал уточнять, что именно намеревается сделать при встрече с этой дамой, однако отметил, что за это ему может грозить уголовная ответственность, которой он не боится.

Пользователи соцсети поддержали автора и отметили, что многие жители Волгограда развлекались с этой девушкой. Пока остается неизвестным, как на такой гневный пост отреагировала сама девушка и будет ли она обращаться в полицию, однако автор поста уже удалил свою страницу в соцсети.