Пользователи Reddit ошибочно приняли "Зенит-Арену" за НЛО

Пользователи форума Reddit спутали стадион "Зенит-Арена" в Петербурге с космическим кораблем пришельцев. Отмечается, что на представленном снимке стадион и в самом деле напоминает НЛО.

В Сети пользователь под ником mildlyinteresting опубликовал фотографию стадиона "Зенит-Арена" В Санкт-Петербурге", сделанную издалека. Его купол окутал туман да так, что кажется, словно это инопланетный корабль завис в небе. Пользователи портала Reddit изначально не узнали стадион и начали сообщать о прилетевшем в Петербург НЛО, до тех пор, пока автор снимка не развеял их страхи.

Стоит отметить, что японский архитектор Кисе Курокава, который представил проект стадиона за год до своей смерти, на самом деле хотел, чтобы у многих "Зенит-Арена" ассоциировался с космической сферой. Как заметили пользователи Сети, ему удалось воплотить свою задумку.