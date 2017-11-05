В "Сбербанке" робот поздравляет женщин с 8 марта, осыпая цветами и комплиментами

В одном из московских офисов "Сбербанка" оригинально подошли к поздравлению женщин с 8 марта. Отмечается, что в учреждении робот дарил женщинам цветы и осыпал комплиментами.

Как стало известно, "Сбербанк" также решил не оставаться в стороне и поздравить своих клиенток с Международным женским днем с некоторой "ноткой" оригинальности. Для этого в одном из офисов Москвы перепрограммировали робота, который ранее подсказывал клиентам, в какое окошко им следует обратиться по тому или иному вопросу, а также рассказывал об имеющихся услугах банка. Теперь же он разгуливает по офису и осыпает всех женщин комплиментами, дарит цветы и зачитывает поздравления в честь Международного женского дня.

Сотрудники отмечают, что робот без труда определяет пол и возраст стоящего перед ним человека, что существенно помогает ему подбирать слова для поздравления.