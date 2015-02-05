НЛО решило поздравить жительниц Волгограда с 8 марта сине-зелеными вспышками

Жительница Волгограда в ночь на 8 марта поинтересовалась у пользователей, что за сине-зеленые вспышки видны на улице. Многие пользователи дали вполне логичные ответы, однако другие решили пошутить, что это НЛО начало поздравлять представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днем.

В одной из групп Волгограда в социальной сети женщина написала, что заметила на улице довольно необычные сине-зеленые вспышки. Ее заинтересовало, что бы это могло быть, потому с таким вопросом она обратилась к горожанам. В комментариях один из пользователей написал, что такие вспышки возможны, когда электротранспорт передвигается при обледенении контактной сети.

Другие же стали предлагать свои варианты, один из которых гласит о том, что представители внеземной цивилизации спустились на Землю для того, чтобы поздравить жительниц Волгограда с 8 марта. Не обошлось без обсуждения и испытания нового оружия. Один из мужчин заметил, что это свечение лазера, который сбивает все спутники врагов, насылающие плохую погоду на регион.