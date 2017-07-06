Орловская область попросила Москву оценить образовательную деятельность региона

Впечатленный успехами образовательной системы Москвы, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков направил в адрес мэра Сергея Собянина письмо. В нем он подчеркнул эффективность выбранного Департаментом образования столицы пути развития и обратился с предложением направить трех специалистов московского ведомства в его регион для экспертной оценки образовательной сферы региона.

Как сообщает социальный проект «Жажда новостей», Андрей Клычков особо отметил несколько параметров московской системы образования: равнодоступность условий финансирования, поощрение и мотивацию заинтересованных сторон. Также руководитель региона выразил надежду, что Департамент образования Москвы после изучения работы системы образования Орловской области поможет определить стратегические направления для дальнейшего развития. Как следует из письма, руководитель Орловской области отметил вклад образовательной отрасли столицы в развитие города в целом и выразил надежду, что региональное образование также сможет выйти на качественно новый этап.