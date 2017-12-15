Исаак Калина позитивно воспринял более осознанный подход столичных школьников к выбору профессии

За последнее время в Москве наблюдается положительная тенденция, когда выпускники самостоятельно делают выбор в пользу того или иного ВУЗа. Такую информацию пятого марта в интервью ТАСС изложил руководитель столичного Депобразования Исаак Калина. Он заявил, что ныне дети не поддаются давлению родителей, выбирая колледжи, по качеству образования не уступающие многим престижным отечественным ВУЗам.

По словам Исаака Иосифовича, за последние годы в Москве вырос процент местных выпускников, поступающих в местные же ВУЗы. Для этого пришлось существенно мотивировать на высокие результаты учащихся управленческий состав столичных школ. Результаты говорят сами за себя: так, в 2011-м году по трем предметам на ЕГЭ 250 баллов удалось получить около 1500 школьникам столицы, а теперь их число выросло до 7500 человек. В том же 2011-м году в «Сеченовке» на бюджете обучалось менее 10% столичных первокурсников, а ныне их порядка 30%.