"Уточка, НЛО или восьмерка": В небе над Вологдой вертолет оставил странное послание

Жители Вологды встревожены странными маневрами самолета, который утром летал над городом. Он оставил за собой инверсионный след и пользователи соцсетей выясняют, что же пилот хотел этим сказать.

В социальных сетях появились снимки инверсионного следа, который оставил в небе вертолет, выполняющий загадочные маневры. Горожане предположили, что пилот просто хотел поразить случайных свидетелей красивыми маневрами и показать, на что он способен. Выдвигались также теории, что авиатор намеревался нарисовать восьмерку в честь предстоящего Международного женского дня.

Другие отметили, что след вряд ли хоть отдаленно напоминает восьмерку и сравнили его с уточкой и даже машинкой. Многие в шутку заметили, что это может быть как-то связано с предстоящими выборами.

Один из пользователей отметил, что когда он увидел что-то странное в небе, сразу же подумал о нашествии инопланетян и решил, что прилетело НЛО. Его постигло глубокое разочарование, когда он заметил в небе вертолет. Стоит отметить, что сам летчик пока не спешит сообщать жителям Вологды, что именно он хотел нарисовать в утреннем небе.