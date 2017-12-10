Журналистов шокировали условия, в которых проживает олимпийская чемпионка Алина Загитова

Японские журналисты решили снять сюжет о победительнице Олимпийских игр в Пхенчхане российской фигуристке Алине Загитовой. Они приехали к ней домой и были шокированы теми условиями, в которых проживает олимпийская чемпионка.

Как оказалось, 15-летняя Алина Загитова вовсе не шикует в Москве, а снимает однокомнатную квартиру, в которой проживает вместе с бабушкой и младшей сестренкой Сабиной. Из-за того, что в квартире мало места, она довольно захламлена. На кухне невозможно развернуться, если там находится более двух человек. Кроме того в комнате, которую принято считать гостиной, на плохом диване Алина спит вместе со своей сестрой. Прямо посреди комнаты стоит сушилка для белья, а вокруг везде разбросаны вещи, которые не помещаются в шкафы.

Многочисленные награды Загитовой также не умещаются в комнате, потому некоторые из них просто развешены по комнате. На диване восседают плюшевые игрушки, которые подарили спортсменке восторженные фанаты.

Японцев повергли в шок условия, в которых проживает олимпийская чемпионка, однако саму девочку они ничуть не смущают. Она с удовольствием пьет чай с бабушкой на тесной кухоньке и считает, что счастье заключается в мелочах, а не в больших хоромах и шикарном ремонте.

Стоит отметить, что родители Загитовой проживают в Ижевске, так как не смогли переехать в Москву из-за работы. С фигуристкой поехала только бабушка и сестра, которые во всем ее поддерживают.