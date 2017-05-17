Путин назвал качества, которые мужчины ценят в российских женщинах

Во время встречи с женщинами-предпринимателями в Самаре президент России Владимир Путин рассказал о качествах, которые в девушках больше всего ценят мужчины. Кроме того, Путин заявил, что в настоящий момент современный мир является мужским.

Во время беседы Владимир Владимирович отметил, что сейчас все стараются уравнять права мужчин и женщин, добиться так называемого равноправия. В этом направлении, на самом деле, считает президент, предстоит еще долго трудиться, так как сейчас современный мир по праву можно назвать мужским.

Все же существуют некоторые качества у женщин, которые существенно ценят российские мужчины. По словам президента, ими считаются красота, обаяние и душевность. Владимир Путин отметил, что это именно те особенности, которыми мужчины всегда дорожили и будут дорожить.