Disney представила первый тизер фильма о повзрослевшем Кристофере Робине и Винни Пухе

Киностудия Disney представила первый официальный тизер-трейлер фильма "Кристофер Робин", который был опубликован 6 марта. В фильме рассказывается о давно повзрослевшем мальчике Кристофере Робине, который внезапно встречается со своими друзьями детства.

По сюжету фильма, Кристофер Робин вырос и превратился во взрослого серьезного мужчину, у которого уже имеется любимые жена и дочь. Отмечается, что у взрослого Кристофера не ладится жизнь, он трудится на не любимой работе, на которой, к тому же, имеются неприятности.

Однажды, размышляя о своей жизни, Кристофер Робин встречается со своим старым другом детства Винни Пухом. Вместе они уходят в лес, где повзрослевший мальчик вновь встречается с Тигрой, Совой, Пятачком, Кроликом, Иа и Кенгой. Только в том сказочном лесу Кристофер Робин вновь обретает счастье.

Стоит отметить, что роль Кристофера Робина исполнит Юэн Макгрегор. По последним данным, фильм "Кристофер Робин" стал самым ожидаемым в 2018 году. Отмечается, что в российском прокате история о взрослом Кристофере и Винни Пухе появится 2 августа.